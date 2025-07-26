Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью Mail Sport Boxing поделился воспоминаниями о своей первой татуировке.

Первое тату — плохая идея. Это был мой протест против отца. Я сказал: «Хочу сделать тату», а он: «Нет!» Я пошел к другу в тату-салон и сделал волка. Было очень больно, но я вернулся домой и показал: «Папа, смотри!» Александр Усик

По его словам, волк — не случайный выбор. Это животное имеет для него особое значение.

Мне тогда было 18. Для меня волк — это хозяин леса. Было больно, я нервничал, но сделал это. Александр Усик

А вот реакция мамы, по словам Усика, была короткой, но выразительной:

Она просто сказала: «Ох… ты глупый». А я ответил: «Возможно».

Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту титула.