Денис Седашов

Британский супертяж и экс-чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал свое поражение в реванше против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит The Ring.

На этот раз все сложилось не в мою пользу. Поздравляю Александра Усика — он великий чемпион. Возвращаюсь к работе. Я обязательно вернусь. Даниэль Дюбуа

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца.