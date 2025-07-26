Дюбуа после поражения от Усика: «Я еще вернусь»
Британец считает, что бой сразу пошел не в его пользу
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Британский супертяж и экс-чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал свое поражение в реванше против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит The Ring.
На этот раз все сложилось не в мою пользу. Поздравляю Александра Усика — он великий чемпион. Возвращаюсь к работе. Я обязательно вернусь.
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца.
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