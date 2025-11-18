Усик прокомментировал отказ от титула WBO
Вордлі стал полноправным чемпионом
около 2 часов назад
Александр Усик
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) подтвердил свой отказ от титула WBO.
«Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной».
Ранее WBO получила официальное уведомление от команды украинца. Организация передала полноценный титул временному чемпиону Фабио Вордли.
Вордли завоевал временный титул, досрочно остановив Джозефа Паркера в 11-м раунде.
Это уже второй раз, когда Усик отказывается от титула. Ранее он сделал это с титулом IBF.
