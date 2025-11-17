Олег Гончар

Queensberry Promotions сообщила, что британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) стал новым чемпионом WBO в супертяжелом весе.

Он имел статус временного чемпиона, однако украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) отказался от титула.

В WBO подтвердили свое решение.

Фрэнк Уоррен заявил, что у Великобритании появился новый чемпион мира в супертяжелом весе и настоящая звезда этого вида спорта.

«В Британии появился новый чемпион мира в супертяжёлом весе и новая суперзвезда дивизиона. Это одна из самых впечатляющих историй, которые я видел за 45 лет в промоушене, и я не мог бы больше гордиться Уордли. В 2026 году его ждут большие бои, защита титула WBO и шанс создать собственное наследие в боксе». Фабио Вордели

Уордли получил временный титул, досрочно победив Джозефа Паркера — в 11-м раунде судья остановил поединок. Британиец до этого проигрывал на судейских картах и должен был проиграть бой.