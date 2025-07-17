Михаил Цирюк

С чего начинается любой боксерский поединок? С гонга, который извещает о старте первого раунда? Вовсе нет. Бой начинается с выхода боксеров на ринг. Именно он является открытием грандиозного действия, ради которого тысячи болельщиков собираются на арене, а миллионы – перед экранами своих гаджетов.

Выход на ринг в боксе уже давно превратился в настоящее шоу и театрализованное действие, которое порой обсуждают не меньше, чем сам бой. И наш Александр Усик вместе со своей командой всегда умел устраивать такое шоу.

Перед вторым боем украинского чемпиона против Даниэля Дюбуа предлагаем вспомнить пять ярких и запоминающихся выходов пока что двукратного абсолютного чемпиона мира.

Официальный спонсор боя Усик-Дюбуа – букмекерский бренд GGBET, созданный для ценителей настоящих эмоций. «Стартер пак» для просмотра легендарного поединка именно здесь: разнообразие маркетов, спецпредложения к поединку, активности и интерактивы с розыгрышем призов и многое другое. Подписывайся на соцсети бренда или заходи на платформу ggbet.ua, чтобы получить максимум опций. Держи линию бокса вместе с GGBET!

Усик - Ромеро. Дебютный

Любое событие, которое происходит впервые, всегда становится памятным, так что первый выход Усика в профессиональной карьере также нельзя не упомянуть. Свой дебютный бой Александр проводил в ноябре 2013 года в столичном Дворце спорта, а его соперником был мексиканец Фелипе Ромеро.

Выход, конечно, не был таким помпезным, как последние. Появление Усика сопровождала песня группы Тень солнца “Ехали козаки”, боксер был одет в вышиванку, а большую часть времени, отведенного на выход, занял клип, ведь в Киевском дворце спорта сильно не разгуляешься.

Усик - Гасиев. В логове врага

Сейчас представить, как украинский боксер выходит на ринг в Москве, можно лишь в страшном сне, но до полномасштабного вторжения это было вполне реально. Бой Усика против Мурата Гасиева, в котором на кону стояли пять поясов и Кубок Мохаммеда Али, проходил в спорткомплексе Олимпийский в столице государства-агрессора в 2018 году, когда оккупанты уже 4 года контролировали захваченные территории Луганщины и Донецкой области и Крыма.

Градус ненависти между украинцами и россиянами уже был более чем высоким, в спину Усику летела нецензурная брань и свист, однако Александр на все это не обращал внимания и лишь улыбался. В целом же выход под уже привычную песню Василия Жадана “Браття” был без лишнего пафоса и шоу. Усик как будто накапливал силы, чтобы сделать свое дело на ринге, и уверенно его сделал, победив россиянина единогласным решением судей.

Усик - Джошуа. Космонавт из будущего

Выход Александра на первый бой против Энтони Джошуа в Лондоне запомнился необычным образом. Украинец выходил на ринг в многофункциональном технологическом костюме от украинского бренда, напоминающем скафандр космонавта. Собственно, еще большее сравнение с космонавтом напрашивалось из-за того, что лицо Александра также было закрыто характерной маской. Но главное, что в тот вечер в Лондоне сиял не только костюм Усика, но и сам украинский чемпион.

Усик - Дюбуа. Душевно и по-домашнему

Довольно ярким был выход Усика на первый поединок против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве, ведь атмосфера на арене была действительно домашней для Александра. Милое видео со словами поддержки от украинцев и живое исполнение рингсонга Василием Жаданом, множество украинских флагов на трибунах и громкая поддержка нашего чемпиона создавали впечатление, что бой происходит где-то в Киеве.

Усик - Фьюри. Лучше уже не будет?

Однако безоговорочное первое место в нашем субъективном рейтинге занимает действительно легендарный выход Александра Усика на первый бой против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Образ гетмана, из-за которого сеть всколыхнулась тысячами отзывов и мемов — просто произведение искусства, а элегантная сумка ДТЭК и надпись ФК Полесье на спине стали завершением образа. Возможно, в еще одном бою за статус абсолютного чемпиона мира команда Александра придумает что-то еще интереснее?

Сможет ли «Динамит» победить непобежденного «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику — коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images