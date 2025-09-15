Усик встретился с легендарным боксёром, из-за которого украинец был близок к завершению карьеры
Александр и Руссо сражались на двух Олимпиадах с разными результатами
Легендарный боксер-любитель Клементе Руссо в своем Instagram выложил фото после встречи с Александром Усиком (24-0, 15 KO) на чемпионате мира-2025:
Сначала соперник
Потом друг
Теперь я его!
Александр Усик – великий человек, который выиграл всё.
Отметим, что из-за итальянца украинец чуть было не ушел из бокса. После поражения на Олимпийских играх-2008 от Руссо Усик всерьез задумывался о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Но отец убедил украинца продолжать и на Играх-2012 Александр в финале взял у Клементе реванш.
