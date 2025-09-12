Тренер Баколе назвал идеального боксера – это не Усик
Нельсон считает, что у Кроуфорда нет слабых мест
около 2 часов назад
Тренер Мартина Баколе (21-2, 16 KO) Билли Нельсон высказался о Теренсе Кроуфорде (41-0, 31 KO). Слова наставника приводит vringe.com:
Как по мне, Кроуфорд – идеальный боксер. Он одинаково хорош в обеих стойках. У него исключительно хороший баланс и умение вовремя нанести удар. Это всесторонне развитый боец. Фантастический боец. У него IQ выше крыши. Как по мне, у него нет уязвимых мест. Конечно же, он может победить Канело по скорости. Все будет зависеть от дистанции боя. Если Канело сможет подобраться ближе, тогда будет сложнее.
Напомним, что бой между Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Боксеры накануне провели дуэль взглядов.
