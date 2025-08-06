Владимир Кириченко

Известный американский тренер Абель Санчес для Fight Hub TV поделился мыслями о будущем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Он говорил перед реваншем с Дюбуа о двух боях.

«Третий бой с Фьюри – это большой поединок для него. Я считаю, этот бой должен состояться для обоих ребят. Это большой денежный бой. Имею в виду, если он снова будет драться, то для этого должны быть правильные причины. А эта причина – правильная.

Его наследие закреплено, больше нечего доказывать. Сейчас нужно лишь убедиться, что он будет заботиться о себе, о своей семье и людях вокруг. По крайней мере, это мое мнение».

Ранее Усик дважды победил Тайсона – сначала раздельным решением судей, а затем единогласным.

Напомним, Санчес назвал единственного боксера, кто может победить Усика.