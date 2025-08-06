Известный тренер ответил, должно ли состояться трилогия между Усиком и Фьюри
Деньги – главная причина?
7 минут назад
Известный американский тренер Абель Санчес для Fight Hub TV поделился мыслями о будущем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Он говорил перед реваншем с Дюбуа о двух боях.
«Третий бой с Фьюри – это большой поединок для него. Я считаю, этот бой должен состояться для обоих ребят. Это большой денежный бой. Имею в виду, если он снова будет драться, то для этого должны быть правильные причины. А эта причина – правильная.
Его наследие закреплено, больше нечего доказывать. Сейчас нужно лишь убедиться, что он будет заботиться о себе, о своей семье и людях вокруг. По крайней мере, это мое мнение».
Ранее Усик дважды победил Тайсона – сначала раздельным решением судей, а затем единогласным.
Напомним, Санчес назвал единственного боксера, кто может победить Усика.