Великовский возвращается: когда, где и с кем будет сражаться украинец
В Закопане Андрей Велико́вский встретится с Ихосвани Гарсией
около 2 часов назад
Андрей Великовский
Украинский боксер второго среднего веса Андрей Великoвский (21-3-2, 14 КО) проведет свой следующий поединок против непобежденного кубинца Ихосвани Гарсии (14-0, 10 КО).
Бой состоится 4 октября в Закопане, Польша, в андеркарде вечера бокса Мастернак – Дьеко, сообщает Knockout Promotions в Instagram.
Для Великовского этот бой станет первым после поражения от кубинца Ослейса Иглесиаса в декабре 2022 года, когда украинец потерпел неудачу в поединке за титул IBO. Последний раз Гарсия выходил на ринг в октябре 2024 года, победив Габриеля Омара Диаса.
