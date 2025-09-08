Паркер: «Усик просто дрался со всеми»
Джозеф признался, что хочет поддерживать свою активность
34 минуты назад
Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) отреагировал на слова промоутера Фрэнка Уоррена, который заявил, что Александр Усик (24-0, 15 KO) не проведет бой с временным чемпионом WBO. Слова новозеландца приводит vringe.com:
Из-за финансовой составляющей? Я не знаю, потому что Усик — это нечто иное. Усик просто сражался со всеми. Я поддерживаю себя и верю, что физически и ментально я сейчас в лучшей форме. Даже мне очень интересно увидеть, что я смогу сделать на ринге в следующем бою. Это не будет Усик, мы деремся с другим. Но я знаю, что делаю на ринге. Я знаю, над чем работаю. Это будет хороший тест против лучшего.
Напомним, что WBO выступила с окончательным решением относительно Усика.