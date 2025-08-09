Олег Гончар

Промоутер Оскар Де Ла Хойя в интервью DAZN анонсировал возвращение временного чемпиона WBC в первом среднем весе Вирджила Ортиса (23-0, 21 КО) на ринг в октябре 2025 года.

По его словам, соперником 27-летнего американца станет один из боксеров топ-5 рейтинга дивизиона.

«Вирджил готов сражаться с кем угодно, он — будущая звезда Golden Boy. Мы уверены в нем на все 1000 процентов». Оскар Де Ла Хойя

Промоутер подчеркнул, что команда планирует организовать бой с сильным оппонентом, чтобы укрепить позиции Ортиса. В феврале 2025 года Верджил одержал победу единогласным решением судей над Исраилом Мадримовым.

Слухи указывают на возможный совместный вечер бокса от Golden Boy Promotions и PBC, где соперником Ортиса может стать экс-чемпион в полусреднем весе Кит Турман.

