Олег Гончар

На BoxRec появилась информация о следующем бою украинского боксера супертяжелого веса Виталия Стальченко (11-1, 7 КО).

Соперником 27-летнего украинца станет Джемал Бошняк (7-10-1, 4 КО) из Боснии и Герцеговины.

Поединок состоится 11 октября в Белостоке, Польша.

Это будет четвертый бой Стальченко за пределами Украины в 2025 году. Ранее он дважды боксировал на Гран-при WBC в Саудовской Аравии и в Грузии.

Предыдущий поединок Виталий провел 25 июля, где выиграл нокаутом в первом раунде у Мухиддина Раджапбаева. В июне Стальченко потерпел первое поражение в профессиональной карьере, спорно проиграв Цотне Рогави.