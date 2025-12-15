Олег Гончар

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) отреагировал на слова фанатов, что он стал чемпионом «по е-мейлу». Слова боксера привел портал BoxingScene.

«Мы с Паркером знали, что стоит на кону, и поставили все. Обстоятельства не важны — приставка «бумажный чемпион» всегда будет, если не выиграешь на ринге. Но мы дрались за временный титул и знали ставки. Если бы Усик отказался за недели до боя — я бы выиграл полноценный пояс, и никто бы не говорил о бумаге. По моему видению, я — чемпион мира со всем уважением». Фабио Вордли

Уордли признался, что расстроен уклонением Усика от боя, поскольку хотел испытать себя против лучших. При этом он понимает, что украинец действует в своих интересах.

В октябре Уордли одержал победу техническим нокаутом над Паркером в 11-м раунде, получив временный, а затем полноценный титул WBO после отказа Усика.

Напомним, Уордли рассказал, что до сих пор не получил чемпионского пояса.