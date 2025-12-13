Вордли сообщил, что до сих пор не получил чемпионский пояс.
Британец еще не держал его в руках
18 минут назад
Владелец титула WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) поделился мыслями о планах на будущее. Слова боксера привел портал BoxingScene.
«Четкого плана пока нет. Мы лишь обсуждаем общие идеи, без конкретики. Когда вернусь, сяду с командой и будем решать, что делать дальше. Пояс я еще даже не держал в руках, но само осознание статуса чемпиона мира и пребывания на вершине — приятное чувство. В то же время я не собираюсь останавливаться: впереди много целей, амбиций и больших боев, которые хочу провести».
В октябре Фабио победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде, выиграв временный титул WBO, который впоследствии стал полноценным после отказа Усика.
Напомним, ранее бывший чемпион мира разобрал поединок Вордли – Дюбуа.
