Бывший чемпион мира разобрал поединок Вордли – Дюбуа
Фроч считает, что это настоящий вызов для новоиспечённого обладателя титула WBO
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира Карл Фроч высказался о потенциальном бое обладателя титула WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) и Даниеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британца цитирует vringe.com:
Если Вордли не поймает на бороду подачу от Дюбуа, вполне может переработать. Но надо честно признать, что для Фабио это опасный бой. Ведь Дюбуа в любом случае остается мощным панчером, который может попасть в любой момент 12-раундового противостояния. Вордли на коне. Он только что победил Паркера. А Паркер – это все же боец мирового уровня. У Фабио есть разные варианты. Рано или поздно ему придется решиться на этот бой. Не думаю, что на его месте я бы выбрал поединок с Дюбуа.
