Олег Гончар

Победитель боя между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером может получить статус обязательного претендента на титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, которыми владеет Александр Усик. Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Sky Sports.

По словам Уоррена, поединок станет решающим для обоих боксеров. Он подчеркнул, что для Чисоры и Уайлдера это фактически последний шанс остаться на топ-уровне, так как в их возрасте поражение может означать завершение больших амбиций. Промоутер отметил, что IBF будет настаивать на обязательной защите титула Усиком, тогда как WBC уже дала согласие украинцу на добровольную защиту. После этого в очереди на бой с чемпионом находится Агит Кабайел.

Уоррен также добавил, что обязательные претенденты будут определены, и чемпиону придется с ними считаться. Он подчеркнул, что как Уайлдер, так и Чисора вполне могут получить этот статус, напомнив, что Дерек уже был обязательным претендентом ранее.

Бой между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой запланирован на 4 апреля.