Денис Седашов

Британский боксёр супертяжёлого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) высказался о предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), который запланирован на 4 апреля в Лондоне на арене The O2.

По словам Чисоры, сейчас между боксёрами царит дружелюбная атмосфера, однако перед боем всё изменится.

Послушайте, сейчас мы рады быть в одной комнате и просто проводить время вместе. Но я считаю, что в апреле, когда он приедет — кажется, он прибывает в апреле, приезжает и сразу проводит свою первую пресс-конференцию — вот тогда всё. Знаете, дружба — за борт. Мы временно откладываем дружбу в сторону и беремся за дело. А уже после этого — будь то 12 раундов, или пять, или шесть — мы обнимаемся, жмём руки и снова становимся братьями. Дерек Чисора

