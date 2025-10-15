Олег Гончар

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что регулярный чемпион в супертяжелом весе Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) должен встретиться с Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО). Об этом сообщил инсайдер Ден Рафаэль, ссылаясь на решение организации.

Майкл Хантер (23-1, 16 КО) был исключен как обязательный претендент. Поэтому сторонам Пулева и Итаумы дано 30 дней для заключения соглашения, иначе состоятся торги.

20-летний британец Итаума возглавил рейтинг WBA после победы нокаутом над Диллианом Уайтом.

44-летний Пулев удерживает пояс WBA после победы над Махмудом Чарром в 2024 году.

Как сообщалось, за бой с Итаумой уже просят $3,5 млн.