Олег Гончар

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении промоутерских торгов относительно обязательного боя за титул временного чемпиона в полутяжелом весе между Каллюмом Смитом (31-2, 22 КО) и Давидом Моррелем (12-1, 9 КО), сообщает The Ring.

Команды боксеров имели время до 14 ноября для заключения соглашения, но не смогли договориться.

Бой назначен еще 21 июля.

Смит завоевал пояс в феврале, победив единогласным решением Джошуа Буатси в Эр-Рияде. 35-летний британец надеялся на титульный бой против Бивола, но теперь проведет поединок с Моррелем.

Давид в июле одолел раздельным решением Имама Хатаева в Нью-Йорке, выжив после нокдауна.

Победитель станет претендентом для Бивола, который готовится к возвращению в январе.