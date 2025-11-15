WBO назначает промоутерские торги для боя Смит vs Моррель
Стороны не договорились до дедлайна 14 ноября
около 6 часов назад
Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении промоутерских торгов относительно обязательного боя за титул временного чемпиона в полутяжелом весе между Каллюмом Смитом (31-2, 22 КО) и Давидом Моррелем (12-1, 9 КО), сообщает The Ring.
Команды боксеров имели время до 14 ноября для заключения соглашения, но не смогли договориться.
Бой назначен еще 21 июля.
Смит завоевал пояс в феврале, победив единогласным решением Джошуа Буатси в Эр-Рияде. 35-летний британец надеялся на титульный бой против Бивола, но теперь проведет поединок с Моррелем.
Давид в июле одолел раздельным решением Имама Хатаева в Нью-Йорке, выжив после нокдауна.
Победитель станет претендентом для Бивола, который готовится к возвращению в январе.