Владимир Кириченко

Вадим Корнилов, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО), для World Boxing News назвал желаемых соперников для своего подопечного в следующем бою, отметив, что они не обсуждают идею организации разминочного поединка.

«Мы открыты к тому, чтобы провести в следующем году бой с Бенавидесом или Бетербиевым. Поединок разминки [для Дмитрия] не обсуждается. Мы можем начать говорить о нем, если восстановление Дмитрия пойдет не по плану. Я слышал, что уже есть планы, чтобы победители будущих боев [в полутяжелом весе] встретились друг с другом. И, возможно, победитель проведет поединок с Дмитрием. И, как по мне, это очень верное решение с точки зрения стратегии. Поскольку это привлечет внимание фанатов ко всем боям».

Напомним, что в первом бою победу решением большинства судей одержал Бетербиев, а в реванше аналогичным образом победил Бивол.

Ранее сообщалось, что Бивол и Бетербиев подписали предварительный контракт на трилогию.