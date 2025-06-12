Владимир Кириченко

WBO (Всемирная боксерская организация) на этой неделе закажет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии организации в легком дивизионе между американским боксером Абдуллой Мейсоном (19-0, 17 KO) и британцем Семом Ноуксом (17-0, 15 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Бывший обладатель пояса Кишон Дэвис потерял его, провалив взвешивание перед боем с Эдвином Де Лос Сантосом. Сем и Абдулла – первые два номера рейтинга.

Мейсон 7 июня провел бой против боксера из Намибии Джеремии Накатили, которого победил техническим нокаутом в 5-м раунде.

Ноукс в последний раз выходил на ринг 10 мая, нокаутировав Патрика Балаша из Чехии.

Ранее Кишон объявил о смене весовой категории.