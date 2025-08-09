Олег Гончар

28-летний японский боксер наилегчайшего веса Сигэтоши Котари (8-2-2, 5 KO) умер 8 августа в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время титульного боя против Ямато Хаты (17-2-1, 16 KO), сообщило издание World Boxing News.

Котари и Хата 2 августа в Токио боксировали за титул OPBF в суперлегком весе. Бой прошел 12 раундов и завершился ничьей.

После объявления результата Котари потерял сознание на ринге. Его срочно госпитализировали и диагностировали субдуральную гематому.

Боксеру провели экстренную краниотомию, но спасти его не удалось. Ямато Хата также получил травму мозга и был госпитализирован.

Смерть Котари стала третьей для боксеров в Японии за последние два года.

Всемирная боксерская организация (WBO) выразила соболезнования.

«Покойся с миром, Сигэтоши Котари. Воин на ринге, борец в душе».

Напомним, вратарь сборной Египта умер после нескольких дней комы.