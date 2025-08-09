Японский боксер умер после боя на ринге
28-летний спортсмен получил смертельную черепно-мозговую травму
28-летний японский боксер наилегчайшего веса Сигэтоши Котари (8-2-2, 5 KO) умер 8 августа в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время титульного боя против Ямато Хаты (17-2-1, 16 KO), сообщило издание World Boxing News.
Котари и Хата 2 августа в Токио боксировали за титул OPBF в суперлегком весе. Бой прошел 12 раундов и завершился ничьей.
После объявления результата Котари потерял сознание на ринге. Его срочно госпитализировали и диагностировали субдуральную гематому.
Боксеру провели экстренную краниотомию, но спасти его не удалось. Ямато Хата также получил травму мозга и был госпитализирован.
Смерть Котари стала третьей для боксеров в Японии за последние два года.
Всемирная боксерская организация (WBO) выразила соболезнования.
«Покойся с миром, Сигэтоши Котари. Воин на ринге, борец в душе».
