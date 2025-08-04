Павел Василенко

Египетский футбол окутан тьмой после новости о смерти Мохамеда Абу Эль-Наги, более известного как Бонга, в возрасте 36 лет. Вратарь сборной Египта и клуба Вади Дегла проиграл битву с серьезным заболеванием печени после нескольких дней в коме.

Бонгу госпитализировали из-за проблем с пищеварительной системой, которые переросли в тяжелую печеночную недостаточность и диагноз желтухи.

Несмотря на усилия врачей, его состояние быстро ухудшалось, и спасти его жизнь не удалось.

Египетская футбольная ассоциация опубликовала эмоциональное заявление, выразив глубокое сожаление по поводу утраты.

«Мы оплакиваем Мохамеда Абу Эль Нага Бонга, вратаря национальной сборной и клуба Вади Дегла. Пусть Аллах дарует ему милость и приведет его в рай», – заявила ассоциация.

Бонга был ключевым игроком Вади Дегла в прошлом сезоне, сыграв 29 матчей и помогая команде вернуться в Египетскую Премьер-лигу после четырехлетнего перерыва в высшей лиге.

Он также был в составе сборной Египта в февральском отборочном матче Кубка африканских наций, подтверждая свой статус среди лучших вратарей страны.