Юбэнк-младший может получить титульный бой от WBC во втором среднем весе
Сулейман назвал британца прирожденным бойцом категории и упомянул главных претендентов
около 1 часа назад
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что британский боксер средней весовой категории Крис Юбенк-младший может рассчитывать на шанс побороться за чемпионский пояс WBC во второй средней весовой категории.
По словам функционера, Юбенк является «прирожденным бойцом этой категории» и обладает потенциалом мирового уровня.
Сулейман подчеркнул, что Юбенк слишком долго жертвовал весом, а переход во вторую среднюю может открыть для него новые возможности.
В ближайшие недели WBC планирует оценить ситуацию в дивизионе и определить дальнейшие шаги в отношении чемпиона Кристиана Мбилли. Среди возможных претендентов на титульные бои также были названы Канело Альварес, Хайме Мунгия, Лестер Мартинес и Лука Плантич.
В 2025 году Юбенк-младший дважды выходил на ринг против Конора Бенна. В апреле Крис выиграл поединок, признанный «Боем года», а в ноябре Бенн взял реванш.