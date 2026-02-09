Олег Гончар

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что британский боксер средней весовой категории Крис Юбенк-младший может рассчитывать на шанс побороться за чемпионский пояс WBC во второй средней весовой категории.

По словам функционера, Юбенк является «прирожденным бойцом этой категории» и обладает потенциалом мирового уровня.

Сулейман подчеркнул, что Юбенк слишком долго жертвовал весом, а переход во вторую среднюю может открыть для него новые возможности.

В ближайшие недели WBC планирует оценить ситуацию в дивизионе и определить дальнейшие шаги в отношении чемпиона Кристиана Мбилли. Среди возможных претендентов на титульные бои также были названы Канело Альварес, Хайме Мунгия, Лестер Мартинес и Лука Плантич.

В 2025 году Юбенк-младший дважды выходил на ринг против Конора Бенна. В апреле Крис выиграл поединок, признанный «Боем года», а в ноябре Бенн взял реванш.