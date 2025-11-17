Владимир Кириченко

Британский проспект Конор Бенн (24-1, 14 KO) победил своего соотечественника обладателя титула IBO в среднем дивизионе Криса Юбенка-младшего (35-4, 25 KO).

Согласно данным Ready to Fight, Бенн нанес всего на один удар больше (431 против 430), но попал 82 удара против 36.

Бенн имел преимущество как по точным силовым ударам (36 против 17), так и по точным джебам (46 против 19).

Статистика боя Юбенк – Бенн 2

Общее количество ударов (выпущено/доставлено): 430/36 – 431/82

Процент точных ударов: 8% – 19%

Джебы (выпущено/доставлено): 314/19 – 273/46

Процент точных джебов: 6% – 17%

Силовые удары (выпущено/доставлено): 116/17 – 158/36

Процент точных силовых ударов: 15% – 23%

Удары в голову: 33 – 65

Удары в туловище: 3 – 16

Напомним, Конор победил Криса единогласным решением судей: 119:107, 116:110, 118:108.