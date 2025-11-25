Олег Гончар

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского 15-летнего боксера Марка Аветикяна медалью «Будущее Украины». Об этом сообщила Федерация бокса Украины.

Зеленский отметил Аветикяна, который в июне 2025 года спас друга во время российского удара по Белгород-Днестровскому.

Во время взрыва на них обрушилась часть стены, и пришлось спасать друга из-под завалов. При этом, Марк был ранен.

