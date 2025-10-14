Руководителя Федерации тайского бокса Украины Труханова лишили гражданства — указ Зеленского
Это решение принято после проверки наличия российского гражданства
около 1 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства мэра Одессы и главы Федерации тайского бокса Украины Геннадия Труханова.
Как сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента, решение принято в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.
