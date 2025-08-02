Гроувз: «Третий бой Усика с Фьюри? Дайте украинцу кого-то, кто этого больше заслуживает»
Эксперт подобрал нескольких потенциальных соперников
36 минут назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Джордж Гроувз недоволен слухами о потенциальном третьем поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Британца цитирует vringe.com:
Третий бой с Фьюри? Будет так, что все будут делать вид, но на самом деле никто не хочет смотреть этот бой. Усик прошёл бокс. Дайте ему кого-то, кто этого заслуживает, такого, как Джозеф Паркер, Кабайел или кого-то ещё. Но он побьёт всех.
Напомним, что Усик вернулся в Украину после реванша с Дэниелем Дюбуа.