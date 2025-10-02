Олег Гончар

Украинский боксер Данило Жасан поделился мыслями о победе над грузином Георгием Кушиташвили в 1/4 финала чемпионата мира по боксу, передает Oboz.ua.

«Не хотелось бы придавать медийность этому парню из России». Данила Жасан Данила Жасан

Жасан отметил, что Кушиташвили вел себя неподобающим образом по отношению к украинцам и получил заслуженное в первом раунде. Бой остановили из-за рассечения у грузина, и судьи присудили победу Жасану по итогам раунда.

По словам украинца, он хотел продолжить бой, так как "прощупал" соперника и поймал кураж. Однако врач решил, что Кушиташвили не может продолжать из-за травмы.

До 2022 года Кушиташвили выступал за сборную России.

Эта победа принесла Жасану бронзовую медаль чемпионата мира.