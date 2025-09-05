Иллюша и Жасан принесли Украине победы на чемпионате мира по боксу
Гутарина, Мухаммадиев и Ловчинский покинули турнир
около 2 часов назад
Украинцы продолжают выступления на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ливерпуле.
В весовой категории до 75 кг Павел Иллюша одержал победу для нашей сборной на турнире. Украинец в напряженном бою победил иранца Мохамеда Нуран раздельным решением судей — 3:2.
Также триумфировал Данила Жасан (до 85 кг). Он уверенно победил немца Аммара Абдулджабара: четверо из пяти судей отдали предпочтение украинцу.
Не смогли пробиться дальше турнирной сетки Дарья-Ольга Гутарина, Сиёвуш Мухаммадиев и Дмитрий Ловчинский. Гутарина уступила сопернице из Индии Жасмин Жасмин (0:5), Мухаммадиев проиграл венгру Иштвану Саке (0:5), а Ловчинский — норвежцу Омару Шиси (0:5).
