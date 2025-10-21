Владимир Кириченко

Бывший претендент на титул в хэвивейте Крис Арреола поделился своим мнением о том, как временному чемпиону WBA в супертяжелом дивизионе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) следует действовать в поединке против обладателя временного пояса WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Арреола считает, что Уордли необходимо броситься на Паркера, если он сможет его потрясти. Цитирует Криса boxingnews24.com.

«Если Уордли потрясет Паркера, ему лучше его добить. У Паркера есть мышечная память, благодаря которой он может легко контратаковать, блокировать удары и сразу же на них отвечать. Как я сказал, если Уордли уронит Паркера, ему лучше наброситься на него, но это следует делать грамотно».

Напомним, что поединок Паркер – Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.