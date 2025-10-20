Усик планирует бой с победителем поединка Паркер - Уордли
Команда украинца готовится к пяти поединкам
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует провести следующий поединок против победителя боя между Джозефом Паркером и Фабио Вордли. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.
По словам Коппинджера, директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что Александр проведет еще пять поединков.
Первый из них пройдет в первой половине 2026 года с победителем боя Паркер — Вордли.
Усик в июле 2025 года, нокаутировав Дэниела Дюбуа в 8-м раунде и защитив титулы WBC, WBA, WBO и IBF.
Напомним, промоутер Джошуа ответил, состоится ли бой между Усиком и Итаумой.
