Владимир Кириченко

38-летний бывший чемпион по версии IBF в легком дивизионе Ричард Комми (31-5-1, 28 КО) проведет бой против боксера первого полусреднего веса Нахира Олбрайта (17-2, 7 KO).

Бой состоится на шоу 18 октября в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк. Об этом сообщает The Ring.

Бой Комми – Олбрайт возглавит андеркард вечера бокса Дэнни Гарсия – Даниэль Гонсалес.

В ночь на 1 сентября Комми выиграл у Уильяма Джексона техническим нокаутом во 2-м раунде. Этот бой для Ричарда стал первым с 25 марта 2023 года.

В июне Олбрайт победил Келвина Дэвиса, брата Кишона Дэвиса, в бою за титул WBC USA Silver. После этого боя Олбрайт утверждал, что Кишон и еще один брат Кеон напали на него.