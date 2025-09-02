Бывший чемпион по версии IBF в легком дивизионе ганец Ричард Комми (31-5-1, 28 КО) провел свой первый профессиональный бой с марта 2023 года.

В ночь на 1 сентября в рамках боксерского вечера в Детройте, штат Мичиган, США, он разделил ринг с американским боксером полусреднего веса Уильямом Джексоном (13-7-2, 5 КО).

Бой между боксерами завершился победой Комми техническим нокаутом во 2-м раунде.

Этот поединок для Ричарда стал первым боем с 25 марта 2023 года, когда ганец был нокаутирован в 11-м раунде в элиминаторе за титул WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом.

Напомним, что в декабре 2021 года Комми также уступил в поединке с Василием Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее стало известно, когда состоится бой за бывший титул Ломаченко.