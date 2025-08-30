Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира в Любляне
Украинка уступила только вице-чемпионке Олимпиады-2024 Элене Лилик
около 3 часов назад
Украинская гребчиха Виктория Ус заняла второе место на четвертом этапе Кубка мира по гребному слалому, который прошел в Любляне (Словения).
В финале соревнований по женскому каноэ украинка показала результат 87.78, уступив только вице-чемпионке Олимпиады-2024, немке Элене Лилик (86.86). Бронзовую медаль завоевала британка Кимберли Вудз (88.19).
ISF позволила российским спортсменам участвовать в турнирах по гребному слалому под нейтральным флагом.
