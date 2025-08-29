Туран отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги конференций для Шахтёра
Специалист оценил соперников «горняков»
15 минут назад
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал итоги жеребьевки основного этапа Лиги конференции для своей команды.
«Прежде всего, когда соревнуешься в Европе, нужно очень серьезно готовиться к каждому матчу. Мы придаем большое значение основному этапу Лиги конференций и, соответственно, проведём всю подготовку. Получили соперников, которых очень уважаем.
Хотим сосредоточенно готовиться к поединкам как дома, так и на выезде, и достигать результатов, которые поставят нас в самое выгодное положение.
Как я всегда говорю в своих интервью, мы хотим успешно играть в Европе и делать так, чтобы наши болельщики и наша страна гордились нами. Желаю интересных матчей всем командам в турнире», – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.
Основной этап Лиги конференции начнется 2 октября и продлится до 18 декабря.
В 1/8 финала турнира непосредственно попадут восемь лучших коллективов, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, разыграют еще восемь путевок в стыковых матчах.