Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал итоги жеребьевки основного этапа Лиги конференции для своей команды.

«Прежде всего, когда соревнуешься в Европе, нужно очень серьезно готовиться к каждому матчу. Мы придаем большое значение основному этапу Лиги конференций и, соответственно, проведём всю подготовку. Получили соперников, которых очень уважаем.

Хотим сосредоточенно готовиться к поединкам как дома, так и на выезде, и достигать результатов, которые поставят нас в самое выгодное положение.

Как я всегда говорю в своих интервью, мы хотим успешно играть в Европе и делать так, чтобы наши болельщики и наша страна гордились нами. Желаю интересных матчей всем командам в турнире», – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.