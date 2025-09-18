Лузан настроена только на золото Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
Украинская каноистка считает, что после успеха в Париже у нее есть все шансы стать олимпийской чемпионкой
около 1 часа назад
Украинская каноистка Людмила Лузан поделилась ожиданиями от Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.
По словам Лузан, в Лос-Анджелесе она хочет только победы и другой результат ей не нужен.
Медали другого чекана у меня уже есть, поэтому, конечно, есть стремление стать чемпионкой. Загадать не будем, но для победы будем делать все возможное. Это реально, а как сложится – увидим.
После Олимпиады в Париже нынешний успех я бы назвала фантастикой. Тем более на 200-метровке. Но для меня самой было важно убедиться, что могу стать чемпионкой мира на спринтерской дистанции. У нее своя специфика, однако если правильно подойти к подготовке, то можно всего достичь.
