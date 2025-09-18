Украинская каноистка Людмила Лузан поделилась ожиданиями от Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

По словам Лузан, в Лос-Анджелесе она хочет только победы и другой результат ей не нужен.

Медали другого чекана у меня уже есть, поэтому, конечно, есть стремление стать чемпионкой. Загадать не будем, но для победы будем делать все возможное. Это реально, а как сложится – увидим.

После Олимпиады в Париже нынешний успех я бы назвала фантастикой. Тем более на 200-метровке. Но для меня самой было важно убедиться, что могу стать чемпионкой мира на спринтерской дистанции. У нее своя специфика, однако если правильно подойти к подготовке, то можно всего достичь.