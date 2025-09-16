Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины объявил победителей ежемесячной награды «Лучший спортсмен месяца».

Экспертная комиссия НОК Украины признала гребчиху Людмилу Лузан лучшей спортсменкой августа. На чемпионате мира в Милане она победила на всех дистанциях, в которых участвовала, в частности в олимпийских дисциплинах — каноэ-одиночка 200 м и каноэ-двойка 500 м.

Лучшим юным спортсменом августа назван пловец Никита Шеремета — он стал чемпионом мира среди юниоров на дистанции 50 м вольным стилем и установил юниорский рекорд мира в полуфинале.

