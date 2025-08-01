Влад Ефимов «Гребля Украины» Монтемор-у-Велью – Одесса

Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате мира среди молодежи и юниоров в португальском городе Монтемор-у-Велью с 23 по 27 июля. К вашему вниманию итоговый репортаж нашего постоянного автора Влада Ефимова, который побывал на месте событий.

ИТОГИ. СТАТИСТИКА

В активе украинских гребцов 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Это 9-е место в общем зачете соревнований, пятый результат за всю историю выступлений на этих соревнованиях (22 чемпионата, с 1993 года) и третий по количеству медалей (больше – в Монтемор-у-Велю-2015 и Ауронцо-ди-Кадоре-2023 – по 10). Три из семи медалей – в олимпийских видах. Как оценивать такой результат?

ПОПРАВКА НА ВЕТЕР

Прежде всего, отмечу, что в оценке результатов надо сделать поправку – поправку на ветер – не в качестве оправдания, а как весомый фактор, который влиял на результат, поскольку финалисты оказались не в одинаковых условиях.

В течение, вероятно, 90% финальных заездов дул встречный правый с океана, раздувавший воду, начиная от правого берега, и с каждой дорожкой все больше усложнявший движение к финишу, то есть, если стартовал на дорожках с 6-й по 9-ю (удаленные от правого берега), у тебя практически не было шансов зацепиться за медали. И если с 6-й еще прорывались на пьедестал, то с 7-й по 9-ю это удавалось сделать лишь 5 раз из 42-х, и то, когда был просто встречный ветер (например, это удалось байдарочнице Ксении Цомпель, для которой это любимая погода – так, по ее словам, она лучше чувствует силу, которую прикладывает – она стала второй).

Чтобы избежать попадания на невыгодные дальние воды, можно было выбрать более удобную, то есть финишировать на определенном месте в определенном заезде, но не всем это удавалось – то ли из-за недостатка опыта, то ли из-за высокой конкуренции, то ли просто где-то удачи не хватило – как, например, трехкратной чемпионке нынешнего юниорского Евро Елизавете Вознюк на дистанции 500 м – в полуфинале она должна была стать второй, чтобы попасть на вторую воду. Но не повезло – выиграла 0,09 секунды у конкурентки – попала на 7-ю воду. Впрочем, в финале, несмотря на это, до последнего боролась за призы – уступила лишь 0,14 секунды бронзовой призерке.

Не постеснялся выбирать воду даже чемпион мира среди молодежи (в каноэ-одиночке, 1000) и серебряный призер Олимпиады-2024 итальянец Габриэле Казадеи, который проиграл полуфинал Артему Четвертаку, и отправился в финале на удобную вторую «воду» (и победил), а украинец встал на шестую (и шестым финишировал). Когда уровень мастерства и дорожка совпадали, то здесь, как говорится, без шансов для конкурентов. И поэтому все тренеры постоянно ездили по берегу во время предварительных заездов и полуфиналов, регулируя ситуацию на воде. Когда удавалось, когда нет (как в случае с Вознюк).

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

При описанной ветровой обстановке и при отсутствии лидеров женской молодежной байдарки и каноэ, которые готовятся к взрослому чемпионату мира, выступление сборной Украины ``` можно оценить на твердую четверку по 5-балльной шкале. Наверное, не хватило только одной медали – о ней мы писали немного выше – в юниорском каноэ-одиночке на 500 метров (Елизавета Вознюк), и тут мы можем говорить о невезении. ОЦЕНКА ПО ВИДАМ Наиболее успешно выступили представители молодежного мужского каноэ, завоевав 3 медали (1 золотую и 2 бронзовые). Вообще, 5 финалов из 5 в этой категории. Подтвердили серьезность своих амбиций Ярослав Верблюд, Владимир Савчин, Тарас Кузик, Виталий Пристай, ставшие чемпионами мира в четверке на дистанции 500 м. Они, как мы рассказывали, недавно выиграли личный чемпионат Украины в соперничестве с опытными экипажами и заставили говорить о смене поколений в мужском каноэ. Будет интересно посмотреть за ними на юниорском чемпионате мира. Наиболее значимая медаль – бронза в олимпийском виде «каноэ-двойке, 500» Владимира Савчина/Тараса Кузика, а это уже определенная заявка на путевку на Игры-2028 – хотя до них еще очень далеко. Каноисты-юниоры, при всем своем потенциале (европейские медали на тысяче в 2024-м и 2025-м у нынешних участников), остались без медалей. Но есть уверенность, что опытный наставник Александр Колыбельников, который работает с этой категорией (лишь с апреля), сделает соответствующие выводы, и ребята повысят свои результаты уже в следующем году. Очень порадовали байдарочницы-юниорки, которые завоевали 2 медали – по 1 серебряной и бронзовой. Представительница гребной семьи Семикиных (мама Татьяна – бронзовая призерка Олимпиады-2004, брат Иван – чемпион мира-2021, отец Алексей – известный тренер) Варвара – в сложной ветровой обстановке, не обладая высокими физическими данными, завоевала бронзу в олимпийской одиночке (500 м), а серебряная призерка этого года на Евро в спринте Ксения Цомпель доказала нелучайность своего успеха, поразив результатом даже себя – в её активе серебро. Кстати, обе спортсменки переходят в следующем году в молодежную категорию, так что конкуренция там явно повысится. О женском каноэ мы уже немного сказали. Здесь у нас два серебра: у Елизаветы Вознюк на олимпийской дистанции (200 м) и, в традиционно успешном для украинцев, каноэ-четверке. Конечно, хотелось медаль в двойке, но, что называется, не сошлось. Снова, как и на Евро, без медалей, мужская байдарка: лучший результат – 6-е место юниорской четверки. Возможно, это из-за смены поколений, после успешного 2024-го (тогда было две медали – европейская бронза и мировое серебро юниорской четверки)? Ответы получим в следующем году.class="text-align-center">ВОРОЖА ТЕНДЕНЦІЯ

«Мне противно находиться с представителями страны-агрессора на канале, не то, что на пьедестале», – сказал в интервью «Гребле Украины» обладатель золотой и бронзовой медалей Виталий Пристай.

Еще бы: на канале находилось аж 85 (!) спортсменов так называемых нейтральных стран, а именно России и Беларуси. Такая сейчас, к сожалению, тенденция в международном спорте, они будут и на взрослом чемпионате мира.

Дважды спортсмены России были на одном пьедестале с гребцами сборной Украины. И оба раза украинцы максимально игнорировали представителей страны-агрессора.

Главный тренер сборной Украины Юрий Чебан во время церемонии награждения как тимлидер сборной, спортсмен или экипаж которой стал чемпионом, должен был вручить призерам сувенир от организаторов, но молча это проигнорировал.

Аналогично поступили и каноисты-чемпионы – после того, как прозвучал гимн Украины, они поздравили серебряных призеров – венгров, и покинули церемонию. Во втором случае Виталий Пристай отказался от поздравления тимлидера команды России (здесь чемпионом стал некий Свинарев) и, после «нейтрального гимна», покинул церемонию.

Украина раз за разом, на всех международных соревнованиях, дает таким образом понять, что странам-агрессорам не место на международной арене, но в одиночку трудно кардинально изменить ситуацию. Остается только указывать им, где именно их место - и такими поступками, и высокими результатами. Именно этого мы ждем на чемпионате мира, подготовка к которому уже началась. Чемпионат мира, напомним, состоится в Милане с 20 по 24 августа

МЕДАЛИСТЫ И ТРЕНЕРЫ

ЗОЛОТО

Каноэ-четверка, 500 м, молодежь (старшие тренеры сборной Украины – Роман БУНДЗ, Юлия МЕЛЬНИК)

Ярослав ВЕРБЛЮД (07.11.2006, Полтавская, тренеры – Олег КАМЕРИЛОВ, Артем БАЛАНДИН)

Тарас КУЗИК (18.01.2003, Полтавская, тренеры - Дмитрий САБЛИН, Юлия МЕЛЬНИК)

Виталий ПРИСТАЙ (16.07.2006, Ивано-Франковская, тренеры – Николай ПЕРИГ, Татьяна ДМИТРУК)

Владимир САВЧИН (17.03.2002, Львовская, тренеры – Владимир ДЕЦ, Михаил ПОЦЮРКО)

СЕРЕБРО

Каноэ-одиночка, 200 м, юниорки (старшие тренеры – Николай ПЕРИГ, Дмитрий ЗАГНИЙ)

Елизавета ВОЗНЮК (17.07.2008, Львовская, тренеры - Роман БУНДЗ, Роман ДМИТРИШИН)

Каноэ-четверка, 500 м, юниорки (старшие тренеры – Николай ПЕРИГ, Дмитрий ЗАГНИЙ)

Елизавета ВОЗНЮК (17.07.2008, Львовская,тренеры - Роман БУНДЗ, Роман ДМИТРИШИН)

София ЖУШМАН (24.06.2008, Полтавская, тренеры - Владимир САЗОНОВ, Олег КАМЕРИЛОВ)

Ирина НЕДЕЛЬКО (18.11.2007, Полтавская, тренеры - Дмитрий ЗАГНИЙ, Сергей БОВКУН)

Александра ТУРЧИН (27.04.2007, Волынская, тренеры - Светлана ПРОНИНА, Владимир ДОМАЦКИЙ)

Байдарка-одиночка, 200 м, юниорки (старший тренер – Сергей ФЕСУН)

Ксения ЦОМПЕЛЬ (08.02.2007, Николаевская, тренеры - Ольга ЦОМПЕЛЬ)

БРОНЗА

Каноэ-четверка, 500 м, молодежь (старшие тренеры сборной Украины – Роман БУНДЗ, Юлия МЕЛЬНИК)

Тарас КУЗИК (18.01.2003, Полтавская, тренеры - Дмитрий САБЛИН, Юлия МЕЛЬНИК)

Владимир САВЧИН (17.03.2002, Львовская, тренеры – Владимир ДЕЦ, Михаил ПОЦЮРКО)

Каноэ-одиночка, 200 м, молодежь (старшие тренеры сборной Украины – Роман БУНДЗ, Юлия МЕЛЬНИК)

Виталий ПРИСТАЙ (16.07.2006, Ивано-Франковская, тренеры – Николай ПЕРИГ, Татьяна ДМИТРУК)

Байдарка-одиночка, 500 м, юниорки (старший тренер – Сергей ФЕСУН)

Варвара СЕМИКИНА (05.07.2007, Киевская, тренеры - Татьяна СЕМИКИНА, Алексей СЕМИКИН)