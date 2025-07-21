Владимир Ефимов «Гребля Украины» из Умани

С 17 по 20 июля в Умани прошел личный чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ, по итогам которого был определен состав сборной Украины на чемпионат мира (Милан, 21-24 августа).

ИТОГИ

Подводя общие итоги, отметим, что чемпионат Украины прошел без особых неожиданностей, хотя и не без мини-сенсаций. К ним можно отнести 8-е место на дистанции 1000 м чемпиона Украины двух предыдущих лет байдарочника Владислава Волошина, поражение бесспорного лидера мужского каноэ Павла Алтухова на дистанции 500 м, а также победу молодежного экипажа Ярослав Верблюд/ Владимир Савчин/ Тарас Кузик/ Виталий Пристай в «каноэ-четверке, 500 м» – традиционно медальном виде сборной Украины на крупных международных соревнованиях.

В остальных видах программы, в которых спортсмены отбирались на чемпионате мира, все было более-менее предсказуемо.

Напомним, что от национального отбора были освобождены каноистки, завоевавшие 4 медали на чемпионате Европы (Людмила Лузан в обоих одиночках и, вместе с Ириной Федоровой, в двойках, в частности в олимпийской – на 500-метровке), что гарантировало им участие в чемпионате мира. Также благодаря этому критерию в Милане стартует бронзовый призер Евро в «каноэ-одиночке, 200 м» Андрей Рыбачок.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

Самый ожидаемый заезд чемпионата – финал в олимпийской «каноэ-двойке, 500 м», которую в украинском гребном сообществе называют не иначе как «El Clasico», где на победу претендовали пять экипажей: финалисты нынешнего чемпионата Европы-2025 Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок, победители Кубка Украины-2025 Павел Алтухов/ Дмитрий Янчук, бронзовые призеры чемпионата мира-2024 на «тысяче» Юрий Вандюк/ Павел Борсук, серебряные призеры молодежного Евро-2025 на «тысяче» Ярослав Верблюд/ Виталий Пристай, и новообразованная двойка Игорь Новак/ Тарас Мищук.

Со старта лидерство захватили Мазовский с Рыбачком – на отметке 200 м вели соперникам корпус с крюком. Соперники так и не смогли составить им жесткую конкуренцию, лишь Новак/ Мищук предприняли такую попытку – догнали на финише, но отставание было слишком большим – слишком много проиграли на старте. Для определения победителей «фотофиниш» не понадобился: 1,21 секунды преимущества – на чемпионате мира, как и на чемпионате Европы, будет выступать созданный в этом году экипаж Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок (на Евро они были 7-ми). Ждем прорыва в этом виде. Нужно 1.37-1.38, чтобы бороться за медали.

БАЙДАРКА-ДВОЙКА

Интрига №2, как мы отмечали в превью, тоже олимпийская двойка, но байдарка. Как и предполагалось, среди женщин борьбу за первое место вели две двойки основной сборной – Анна Павлова/ ИваннаДяченко и Диана Рыбак/ Снежана Сталиновa. Уверенную победу одержал экипаж, созданный из двух одиночек, которые хорошо проявили себя на чемпионате Европы, где стали четвертыми (Иванна на дистанции 200 м, Анна — на «тысяче»). Третьими несколько неожиданно стали юниорская двойка Варвара Семыкина/ Ксения Цомпель, которая провела этот старт в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира (Португалия, 23-27 июля).

Среди мужчин, где была целая группа примерно равных конкурентов, победу одержали самые опытные — экипаж Василий Смилка/ Валерий Гарап, который был вторым на нынешнем Кубке Украины вслед за чемпионами Европейских игр-2023 — Олегом Кухариком и Игорем Труновым. Довольно жесткую конкуренцию составила победителям лишь молодежная двойка Давид Лупин/ Георгий Селезнев — всего 0,6 секунды проигрыша.

ОЛИМПИЙСКИЕ ОДИНОЧКИ

В олимпийских одиночках более-менее спокойно из гребцов из числа фаворитов прошла гонка для каноиста Павла Алтухова, который за счет старта и мощной средней части, получил преимущество 15-20 м, и не дал соперникам ни малейшего шанса.

А вот на 500-метровке Павел потерпел первое за много лет поражение на национальной арене. Его тезка Борсук выдал суперпотужный финиш (около 150 м) — за счет высокого темпа и плотности гребка он сначала сравнялся с Алтуховым, а затем ушел в отрыв. Плюс 2 секунды. Без шансов.

В финале на дистанции 1000 м среди байдарочников сокрушительное поражение потерпел один из главных фаворитов — Владислав Волошин, который имел победную серию на «тысяче» в рамках национальных соревнований (2 чемпионата, 2 Кубка). Он стал аж 8-м (!) с проигрышем 15 (!) секунд главному конкуренту — Александру Сиромятникову. Наверное, причина в подготовке, хотя готовился спортсмен в группе опытного Александра Симонова. Что случилось с безусловным лидером в этом виде — вопрос открытый.

В женской байдарке (500 м) Мария Пох, которая имеет невероятную серию побед на национальных соревнованиях в этом виде программы, с 2016 года, наконец почувствовала серьёзную конкуренцию — со стороны Анны Павловой — почувствовала до такой степени, что даже «фотофиниш» не смог подсказать, кто из них стал первым: в итоге золотую медаль вручили двум спортсменкам — 2.00,13 (при встречном ветре).

ЧЕТВЕРКИ

В соревнованиях в самом мощном олимпийском классе не было даже намека на борьбу — основные экипажи сборной Украины одержали убедительные победы: среди женщин — Иванна Дяченко/ Снежана Сталинова/ Мария Пох/ Анна Павлова, среди мужчин — Олег Кухарик/ Дмитрий Даниленко/ Игорь Трунов/ Александр Зайцев.

Одним из самых ожидаемых был финал каноэ-четвёрок – вид, где у украинцев целая россыпь медалей чемпионатов мира и Европы. Ожидалось противостояние экипажа, где Тарасу Мазовскому компанию составили три чемпиона мира в этом виде, самые опытные Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок и Тарас Мищук, и мощного молодёжного экипажа Ярослав Верблюд/ Владимир Савчин/ Тарас Кузик/ Виталий Пристай.

Гребцы, в активе которых многочисленные медали чемпионатов мира и Европы среди молодёжи и юниоров, уже с первых метров заявили о своих амбициях – «дали» мощный старт – заработали ощутимое преимущество и, хотя, по словам самих спортсменов, на финише было очень трудно, они, на характере, сохранили лидерство. 0,7 секунды преимущества на финише – у нас мини-сенсация, которая свидетельствует о смене поколений в мужском каноэ. Молодёжь наступает, что не может не радовать, поскольку последний олимпийский цикл украинским каноистам сложно записать в актив.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Через несколько дней сборная Украины приступит к непосредственной подготовке к чемпионату мира – каноистки уже, как говорится, в процессе, а после молодёжного чемпионата мира к Милану-2025 к команде присоединится каноэ-четвёрка, которая немного спутала карты многолетним лидерам украинского гребли.