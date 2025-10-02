FIDE обновила рейтинг среди женщин: Музычук опустилась на три позиции
Хоу Ифань остается лидером
около 1 часа назад
Международная федерация шахмат (FIDE) опубликовала обновленный рейтинг среди женщин, где украинская гроссмейстер Анна Музычук опустилась с пятого на восьмое место. Анна Музычук
Лидерство удерживает китаянка Хоу Ифань, на второй позиции расположилась Чжу Цзинэр, а третью ступень занимает еще одна представительница Китая – Лэй Тинцзе.
Обновление рейтинга происходит ежемесячно и учитывает результаты последних соревнований.
Женский рейтинг FIDE:
1. Хоу Ифань (Китай) – 2617
2. Чжу Цзинэр (Китай) – 2569
3. Лэй Тинцзе (Китай) – 2566
4. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2564
5. Александра Горячкина – 2541
6. Хампи Конеру (Индия) – 2535
7. Тань Чжунъи (Китай) – 2532
8. Анна Музычук (Украина) – 2525
9. Катерина Лагно – 2517
10. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2513
