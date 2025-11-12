Олег Гончар

Международная федерация шахмат (FIDE) подала жалобу в Комиссию по этике и дисциплине (EDC) на экс-чемпиона мира Владимира Крамника. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Обращение касается публичных обвинений Крамника в мошенничестве на онлайн-турнирах против гроссмейстеров Даниэля Народицкого и Давида Навары, которые длились два года.

«Обращение появилось из-за обеспокоенности шахматного сообщества после неоднократных публичных обвинений, которые Владимир Крамник выдвигал в адрес гроссмейстеров Даниэля Народицкого и Давида Навары. Оно было подано после рассмотрения дела Советом руководства FIDE.

В документе описано поведение, которое длилось около двух лет, приведен ряд публичных заявлений и материалов, которые FIDE расценивает как возможные нарушения, связанные с преследованием и унижением достоинства. К обращению также приложены свидетельства и информация, предоставленные Давидом Наварой и представителями окружения Даниэля Народицкого.

Теперь эти вопросы будут рассматриваться в соответствии с процедурами Комиссии по этике и дисциплине (EDC). FIDE приняла это решение, чтобы все заявления и доказательства были проверены независимым дисциплинарным органом, а процесс проходил честно и с уважением ко всем сторонам».

Глава EDC Йоландер Персо объяснил, что после проверки жалобы глава определяет обвинения, сообщает стороны. Крамнику предоставляется три недели на ответ, а затем коллегия обсуждает закрыто и выносит решение.

Жалоба появилась после смерти 29-летнего Народицкого в октябре 2025 года — FIDE открыла производство. Американца Крамник обвинил в мошенничестве в прошлом году. Народицкий отрицал, но в последнем стриме выглядел изможденным. Навара, с аутизмом, жаловался на преследование, вплоть до мыслей о самоубийстве.