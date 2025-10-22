Олег Гончар

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал смерть американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого и роль в этом россиянина Владимира Крамника, который обвинял покойного в онлайн-читерстве. Об этом Карлсен рассказал в подкасте Take Take Take.

Норвежец вспомнил давние проблемы с Крамником, но признал его вклад в борьбу с читерством, хотя не соглашался со статистикой. Однако действия россиянина в отношении Народицкого Карлсен назвал жестоким преследованием, которое никто не воспринимал всерьез.

Карлсен жалеет, что не поддержал Народицкого публично, и считает последствия очевидными – шахматист оказался в тяжелом состоянии.

Карлсен подчеркнул, что это огромная потеря для шахматного сообщества, поскольку Народицкий был ценным и уважаемым членом шахматного сообщества.