ФИДЕ рассмотрит допуск россиян к турнирам в декабре
Дворкович надеется вернуть россиян
около 1 часа назад
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил росСМИ, что вопрос участия россиян в мужских турнирах будет рассмотрен на Генеральной ассамблее в декабре.
Дворкович заявил, что в следующем году состоится шахматная Олимпиада, поэтому FIDE следит за ситуацией в МОК и других федерациях, в частности после решения МПК о восстановлении членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии.
Дворкович подчеркнул, что федерация не может игнорировать рекомендации международных организаций, поскольку национальные федерации зависят от олимпийских комитетов.
«Мы стараемся сохранить мир и единство в нашей шахматной семье, чтобы играли все, чтобы не было раскола».
В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды РФ к соревнованиям в нейтральном статусе. В июле женскую сборную России допустили на чемпионат мира под флагом FIDE.
