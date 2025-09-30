Олег Гончар

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил росСМИ, что вопрос участия россиян в мужских турнирах будет рассмотрен на Генеральной ассамблее в декабре.

Дворкович заявил, что в следующем году состоится шахматная Олимпиада, поэтому FIDE следит за ситуацией в МОК и других федерациях, в частности после решения МПК о восстановлении членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

Дворкович подчеркнул, что федерация не может игнорировать рекомендации международных организаций, поскольку национальные федерации зависят от олимпийских комитетов.

«Мы стараемся сохранить мир и единство в нашей шахматной семье, чтобы играли все, чтобы не было раскола». Аркадий Дворкович

В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды РФ к соревнованиям в нейтральном статусе. В июле женскую сборную России допустили на чемпионат мира под флагом FIDE.