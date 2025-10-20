Олег Гончар

19 октября не стало американского шахматного гроссмейстера и известного комментатора Дэниела Народицкого.

Умершему было всего 29 лет. Новость обнародовал Charlotte Chess Center, где игрок базировался, а Chess.com подтвердил информацию из нескольких источников.

Народицкий стал гроссмейстером в 18 лет – в 2013 году. Его пик рейтинга пришелся на 2017 год – 2647 пунктов. Последние годы он совмещал турнирную карьеру с контентом: на Twitch имел 340 тысяч подписчиков, на YouTube – 482 тысячи.

