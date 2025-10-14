Денис Седашов

Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы, а женская команда завоевала серебряные награды. Соревнования прошли в Батуми (Грузия).

Золотой состав мужской команды: Руслан Пономарёв, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Игорь Коваленко и Игорь Самунинков.

Для женской сборной этот успех стал историческим — после трёх подряд четвертых мест украинские девушки наконец-то поднялись на пьедестал. В составе команды выступали Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталья Жукова и Божена Поддубная.

На протяжении всего турнира украинские девушки не проиграли ни одного матча.

