FIS оперативно рассмотрит заявки российских лыжников на получение нейтрального статуса
В организации пообещали провести тщательную оценку
около 1 часа назад
Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) оперативно рассмотрит заявки на получение индивидуального нейтрального статуса российскими спортсменами на фоне признания решения CAS допустить россиян на международные старты.
Об этом заявили представители FIS в письме, направленном национальным лыжным федерациям во вторник, 2 декабря.
«Одобрение российских спортсменов пройдет быстро, но мы проведем тщательную оценку».
На принятие решения уйдет всего несколько дней, максимум 30. Также в организации отметили, что список спортсменов, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на сайте FIS. Согласно решению Совета FIS, рейтинговые очки FIS, набранные россиянами и белорусами, будут сохранены до июня 2026 года.
Напомним, CAS удовлетворил апелляции России и Беларуси относительно участия в соревнованиях под эгидой FIS.
