Денис Седашов

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции России и Беларуси по поводу участия спортсменов в международных соревнованиях FIS на сезон 2025/26. Соответствующее решение опубликовано пресс-службой CAS.

Российские лыжники и сноубордисты смогут выступать на международных стартах в нейтральном статусе, тогда как российские паралимпийцы получили право выступать на полных правах с национальной символикой.

Несмотря на решение CAS, участие российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 пока не гарантировано. FIS должен разработать четкие критерии и механизмы для допуска спортсменов в нейтральном статусе.

