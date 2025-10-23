«Мне не нравится то, что происходит в Украине». Норвежский спортсмен – о недопуске россиян на Олимпийские игры
Енссен доволен решением FIS
около 1 часа назад
Фото: Nordic Mag
Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен в интервью nrk.no оценил решение FIS не допускать россиян и белорусов до квалификации на Олимпийские игры-2026:
Я считаю, что это хорошо, что россиянам не разрешено присоединяться к нам и участвовать в соревнованиях вместе с нами. Мне не нравится то, что происходит в Украине, и я считаю, что было бы совершенно неправильно позволить им соревноваться на Кубке мира на том же уровне, что и остальные из нас.
Напомним, что МОК оказывал давление на FIS, чтобы федерация допустила россиян на ОИ-2026.
