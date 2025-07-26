Австралиец Гроувз — триумфатор 20-го этапа Тур де Франс-2025
Лидером общего зачета остался Тадей Погачар
около 3 часов назад
Австралиец Кейден Гроувз из команды (Alpecin-Deceuninck) выиграл 20-й этап Тур де Франс-2025. Гонщики преодолели 184 км от Нантюа до Понтарлье.
Гроувз атаковал из отрыва за 17 км до финиша и смог сохранить преимущество, опередив ближайшего соперника — нидерландца Франка Ван ден Брука (Picnic–Post NL) — на 55 секунд. Третьим финишировал еще один нидерландец — Паскаль Энкхорн из Soudal Quick-Step.
Это первая победа Гроувза на Тур де Франс.
Лидером общего зачета остается словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates.
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